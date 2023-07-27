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    Сарри против перехода Захаряна в «Лацио»

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    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сомневается в целесообразности приобретения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Клубы уже согласовали условия сделки, но Сарри не уверен в том, что 20-летний футболист сможет усилить команду.

    По информации Il Messaggero, есть вариант, при котором «Лацио» сразу же отдаст Арсена в аренду в другой клуб, но игрок против такого сценария.

    В связи с этим окружение Захаряна также ведет переговоры с другими клубами. Сообщалось, что серьезный интерес к хавбеку «Динамо» проявляют «Дженоа» и «Страсбур».

  • Источник: «Лацио» подготовил контракт для Захаряна с зарплатой почти 2 млн. евро
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Динамо» 37 матчей, забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.

    Напомним, в прошлом году Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался по техническим причинам.

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