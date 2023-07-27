Сарри против перехода Захаряна в «Лацио»

Главный тренер «Лацио»сомневается в целесообразности приобретения полузащитника «Динамо»

Клубы уже согласовали условия сделки, но Сарри не уверен в том, что 20-летний футболист сможет усилить команду.

По информации Il Messaggero, есть вариант, при котором «Лацио» сразу же отдаст Арсена в аренду в другой клуб, но игрок против такого сценария.

В связи с этим окружение Захаряна также ведет переговоры с другими клубами. Сообщалось, что серьезный интерес к хавбеку «Динамо» проявляют «Дженоа» и «Страсбур».

Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Динамо» 37 матчей, забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.

Напомним, в прошлом году Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался по техническим причинам.