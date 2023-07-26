Источник: «Лацио» подготовил контракт для Захаряна с зарплатой почти 2 млн. евро

Руководствоготово подписать полузащитникана 5 лет. Об этом сообщает инсайдер

Стало известно, что «Лацио» продолжает вести переговоры с «Динамо» о переходе Захаряну. Ключевым моментом в этой сделке является решение главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри, который еще не дал согласие на трансфер.

Боссы итальянского клуба готово сделать предложение Захаряну в виде 5-летнего контракта с зарплатой в 1.8 млн. евро в год.

В прошлом сезоне полузащитник провел 27 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач. В нынешнем сезоне Захарян провел две встречи и не отметился результативными действиями.