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    Источник: «Лацио» подготовил контракт для Захаряна с зарплатой почти 2 млн. евро

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    Руководство «Лацио» готово подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна на 5 лет. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

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    Стало известно, что «Лацио» продолжает вести переговоры с «Динамо» о переходе Захаряну. Ключевым моментом в этой сделке является решение главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри, который еще не дал согласие на трансфер.

    Боссы итальянского клуба готово сделать предложение Захаряну в виде 5-летнего контракта с зарплатой в 1.8 млн. евро в год.

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    • В прошлом сезоне полузащитник провел 27 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач. В нынешнем сезоне Захарян провел две встречи и не отметился результативными действиями.

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