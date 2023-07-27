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    Уткин заявил, что у Захаряна нет мотивации для выступления в Серии А

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    Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Я не очень хорошо знаю Серию А. Я думаю, что это вопрос не столько класса игры, сколько вопрос вызова. Очевидно, что у Захаряна, как и у многих других футболистов, его нет.

    Вот 2 матча "Зенит" сыграл, лучший футболист — Михаил Кержаков. Все очень просто объясняется, у него есть мотивация. Ему 34, если он не будет выпрыгивать из штанов — его просто не будет. У Захаряна этой мотивации нет», — сказал Уткин Sports.ru.

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    • Ранее стало известно о том, сколько будет получать Захарян, если перейдет в «Лацио».

    В прошлом сезоне РПЛ полузащитник провел 27 матчей за «Динамо», забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

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