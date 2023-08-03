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    «Динамо» не против расстаться с Захаряном за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами

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    Стало известно, за сколько «Динамо» готово продать полузащитника Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    По информации «Спорт-Экспресс», речь идет о 12 миллионах евро плюс 3 бонусами.

    Ранее сообщалось, что «Страсбург» предлагает за россиянина 10 миллионов евро плюс бонусы, больше платить французы не намерены. Предложение «Страсбурга» действует до конца недели.

    Ранее появилась информация, что ПСВ готов предложить за 20-летнего полузащитника 12 миллионов евро плюс бонусы.

    В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.

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