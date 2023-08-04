Бывший защитник «Динамо»: Кержаков сделал из «Пари НН» конфетку

Бывший защитник «Динамо»выразил мнение, что экс-наставник «Пари НН»должен возглавить сербский «Спартак».

«Меня не удивил выбор в пользу Кержакова. В клубе консультировались со мной по поводу его возможного назначения. Я знаю их руководство. И, естественно, порекомендовал им выбрать Александра. Мне хорошо известен тренерский путь Кержакова. Я следил за ним ещё с момента, когда он возглавил юношескую сборную России. И помню, как они неплохо выступили на чемпионате Европы. Потом он взял "Томь", которая находилась в подвале и хорошо там работал. Дальше сделал из "Нижнего Новгорода" команду-конфетку, которая стала крепким середняком. Всё время он работал в сложных условиях и справлялся. Так что я заявил руководству "Спартака", что будет удачей подписать такого тренера как Кержаков. Период на Кипре? Мы переписывались с ним, и он по честному рассказал, что там происходило. Полное недоразумение», — цитирует Танасиевича «Чемпионат».

Напомним, в начале апреля Кержаков покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».