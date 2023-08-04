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    Воспитанник «Манчестер Сити» стал игроком «Аякса»

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    «Аякс» официально объявил о переходе 19-летнего вингера Карлоса Борхеса из «Манчестер Сити».

    Карлос Борхес
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    Карлос Борхес

    Сумма сделки составила 14 миллионов евро. В договоре между клубами также прописано, что «горожане» получат 20% от будущей перепродажи португальца или смогут воспользоваться опцией обратного выкупа.

    Борхес подписал с амстердамцами контракт до лета 2028 года.

    Боржеш находился в системе «Манчестер Сити» с 2014 года. В минувшем сезоне АПЛ U21 он провел 24 матча, отличившись 21 голом и 11 результативными передачами. За основную команду «горожан» вингер не провел ни одного матча.

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