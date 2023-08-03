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    «Краснодар» может подписать защитника «Вальядолида»

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    Защитник «Вальядолида» Лукас Оласа может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Лукас Оласа
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    Лукас Оласа

    По информации El Desmarque, в переходе уругвайца заинтересован «Краснодар».

    Источник отмечает, что контракт Оласы с «быками» будет рассчитан на два года.

    «Да, мы ведем переговоры с одним из российских клубов. Посмотрим в ближайшие часы, что из этого выйдет», — сказал представитель 29-летнего футболиста, слова которого передает «Спорт-Экспресс».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Оласы в 2,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Испании 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

    Ранее Оласа выступал за «Эльче», «Сельту», аргентинские «Бока Хуниорс» и «Тальерес», уругвайские «Данубио» и «Ривер Плейт».

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