«Краснодар» может подписать защитника «Вальядолида»

Защитник «Вальядолида»может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации El Desmarque, в переходе уругвайца заинтересован «Краснодар».

Источник отмечает, что контракт Оласы с «быками» будет рассчитан на два года.

«Да, мы ведем переговоры с одним из российских клубов. Посмотрим в ближайшие часы, что из этого выйдет», — сказал представитель 29-летнего футболиста, слова которого передает «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Оласы в 2,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Испании 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее Оласа выступал за «Эльче», «Сельту», аргентинские «Бока Хуниорс» и «Тальерес», уругвайские «Данубио» и «Ривер Плейт».