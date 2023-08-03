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    Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче с «Замалеком»

    Футбол Аль-Наср Эр-Рияд
    Саудовский «Аль-Наср» сыграл вничью с египетским «Земалеком» в матче группового этапа клубного Кубка арабских чемпионов.

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    Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Команда Криштиану Роналду проигрывала в счете 0:1 до 87-й минуты, пока сам португалец не выровнял положение команд.

    Кубок арабских чемпионов
    «Замалек» Египет — «Аль-Наср» Саудовская Аравия — 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 — Зизо (53, с пенальти), 1:1 — Роналду (87)«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Маду (Аль-Амри, 46), Теллес (Конан, 64), Брозович, Фофана (Аль-Хассан, 92), Алева (Мане, 46), Гариб (Аль-Сулайхим, 64), Талиска, Роналду

    «Аль-Наср» занял второе место в группе C и вышел в плей-офф клубного Кубка арабских чемпионов вместе с «Аль-Шабабом».

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