Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче с «Замалеком»

Саудовскийсыграл вничью с египетскимв матче группового этапа клубного Кубка арабских чемпионов.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Команда Криштиану Роналду проигрывала в счете 0:1 до 87-й минуты, пока сам португалец не выровнял положение команд.

Кубок арабских чемпионов «Замалек» Египет — «Аль-Наср» Саудовская Аравия — 1:1 (0:0) Голы: 1:0 — Зизо (53, с пенальти), 1:1 — Роналду (87)«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами, Маду (Аль-Амри, 46), Теллес (Конан, 64), Брозович, Фофана (Аль-Хассан, 92), Алева (Мане, 46), Гариб (Аль-Сулайхим, 64), Талиска, Роналду

«Аль-Наср» занял второе место в группе C и вышел в плей-офф клубного Кубка арабских чемпионов вместе с «Аль-Шабабом».