Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032

подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году.

УЕФА подтвердил, что получил запрос от Федерации футбола Италии (FIGC) и Федерации футбола Турции (TFF) на объединение их индивидуальных заявок в одну совместную на проведение Евро‑2032.

«УЕФА будет работать с FIGC и TFF, чтобы представленная для совместной заявки документация соответствовала требованиям тендера.

Если не будет никаких проблем, заявка будет представлена исполнительному комитету УЕФА на запланированном на 10 октября заседании, где будут выбраны хозяева турниров 2028 и 2032 годов.

Решения по городам/стадионам и расписанию будут приняты позже», — говорится в сообщении УЕФА.

Совместную заявку на проведение Евро-2028 подали Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.