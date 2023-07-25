«Ницца» арендовала полузащитника «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы»перешел в «Ниццу» на правах аренды, сообщает пресс-служба французской команды.

«Морган — зрелый игрок, отлично знающий Лигу 1. Он переходит в нашу команду по договору арены с возможностью покупки, и мы хотим, чтобы он оставался с нами в течение длительного времени.

Он амбициозный парень, который добавит команде опыта и таланта. Моргана хорошо развит физически, что позволяют ему быть очень активным на поле», — заявил спортивный директор «Ниццы» Флоран Гизольфи.

Бывший игрок «Ле-Мана», «Монпелье», «Марселя» и «Астон Виллы» Морган Сансон в общей сложности провел в чемпионате Франции 238 матчей (36 голов). Вторую половину прошлого сезона он отыграл за «Страсбург».