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    Марко ВерраттиТрансферный дайджест. 18 — 24 июля
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    «Ницца» арендовала полузащитника «Астон Виллы»

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    Полузащитник «Астон Виллы» Морган Сансон перешел в «Ниццу» на правах аренды, сообщает пресс-служба французской команды.

    Морган Сансон
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    Морган Сансон

    «Морган — зрелый игрок, отлично знающий Лигу 1. Он переходит в нашу команду по договору арены с возможностью покупки, и мы хотим, чтобы он оставался с нами в течение длительного времени.

    Он амбициозный парень, который добавит команде опыта и таланта. Моргана хорошо развит физически, что позволяют ему быть очень активным на поле», — заявил спортивный директор «Ниццы» Флоран Гизольфи.

    Бывший игрок «Ле-Мана», «Монпелье», «Марселя» и «Астон Виллы» Морган Сансон в общей сложности провел в чемпионате Франции 238 матчей (36 голов). Вторую половину прошлого сезона он отыграл за «Страсбург».

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