«Зенит» хочет получить за Алипа 5 млн евро

Петербургскийхочет выручить за защитника сборной Казахстана5 миллионов евро, но турецкийне готов платить так много, информирует РИА Новости

Ранее турецкое издание TRT Spor сообщило, что «Бешикташ» заинтересован в покупке 23-летнего футболиста. В случае осуществления перехода Алип не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

«Бешикташ и еще ряд клубов действительно заинтересованы в Алипе. Но "Зенит" и лично Александр Медведев решили, что не продадут футболиста менее, чем за 5 миллионов евро. Турки такие деньги платить не готовы», — сообщил источник.

Алип подписал полноценный контракт с «Зенитом» в декабре 2022 года, ранее он выступал на правах аренды. Защитник провел за «Зенит» 25 матчей, также на его счету 25 матчей за сборную Казахстана.