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    Корнеев о Писарском: Смена фамилии влияет кармически

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    Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о проблемах нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

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    До перехода в «Крылья» Писарский играл за «Оренбург» под фамилией Сычевой. В десяти матчах за самарскую команду 27-летний нападающий не забил ни одного мяча.

    «Смена фамилии влияет как‑то кармически. Я могу быть не прав, но такое суждение есть. Надеюсь, что в его случае это не так.

    Чалов — творческий игрок, техничный, тонко чувствует ситуацию. Он достаточно мощный, хороший исполнитель, хорошо играет комбинационно. Нельзя сказать, что Федор супербыстрый, но и не медленный», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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