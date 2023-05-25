Корнеев о Писарском: Смена фамилии влияет кармически

Бывший футболист «Барселоны»поделился мнением о проблемах нападающего «Крыльев Советов»

До перехода в «Крылья» Писарский играл за «Оренбург» под фамилией Сычевой. В десяти матчах за самарскую команду 27-летний нападающий не забил ни одного мяча.

«Смена фамилии влияет как‑то кармически. Я могу быть не прав, но такое суждение есть. Надеюсь, что в его случае это не так.

Чалов — творческий игрок, техничный, тонко чувствует ситуацию. Он достаточно мощный, хороший исполнитель, хорошо играет комбинационно. Нельзя сказать, что Федор супербыстрый, но и не медленный», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».