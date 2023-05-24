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    Семак: Я за «Манчестер Сити», начиная с эпохи Гвардиолы, и хочу, чтобы он выиграл Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер».

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    «Я за "Манчестер Сити", начиная с эпохи Гвардиолы. И, конечно, хочу, чтобы он выиграл Лигу чемпионов.

    Команда демонстрирует прекрасный атакующий футбол. Очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе. Надеюсь, что "Ман Сити" победит, пусть и с минимальным преимуществом. Учитывая, что соперник — "Интер", который будет обороняться и ждать своего шанса на контратаке или стандарта, а результат при этом зависит от одного матча.

    Хотя, я не понимаю, почему бы и финал не сделать из двух встреч, если так играются четвертьфиналы и полуфиналы. Тем более, правило гостевого гола уже отменили. Мне кажется, для болельщиков и всех нас финал Лиги чемпионов из двух матчей был бы очень интересен. Получился бы чудесный праздник», — цитирует Семака «Матч ТВ».

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