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    Юран: По самоотдаче и желанию претензий нет

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал свой комментарий относительно победы над «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Этот матч одним из важных был. Не хотелось доводить до последней игры непосредственно и решать там судьбу, кто напрямую вылетает. Эмоций, по‑моему, не осталось. Парни молодцы. Я уверен, что мы по делу обыграли "Сочи". Тактически правильно все выстроили и начали забивать. Хотелось бы, чтобы побольше нападающие забивали, но у нас защитники, когда надо, берут все в свои руки.

    По самоотдаче и желанию претензий нет. По реализации можно было выжимать больше, но я сказал команде 3–4 дня назад, что видно, что они задышали и побежали. Полтора месяца у нас была изнурительная ситуация. Когда видишь, чем команда занималась на сборах и в каком они физическом состоянии… Парни не виноваты, нужно было параллельно решать задачу, решаем. Плюс физически нужно было подтягивать футболистов. Я исходил из того, что я видел, как команда была готова. Я и сам с удовольствием бы наблюдал, как команда играет в атаку, но что если они не могут физически играть в атаку. Парни терпели на протяжении этого времени.

    Хотел перед болельщиками извиниться, что раньше мы не показывали такой футбол или хотя бы похожий. На это есть объективные причины», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

    «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Сочи» располагается на 10-й строчке (37).

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