«Лечче» — «Специя»: счет матча 0:0, обзор

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.
Футбол. Италия. Серия А
Лечче — Специя 0:0
Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Федерико Баскиротто, Самуэль Юмтити, Антонино Галло, Хоан Гонсалес (Кристоффер Аскильдсен, 59'), Алексис Блен, Реми Уден, Габриэл Стрефезза, Лоренцо Коломбо (Ассан Сесай, 59'), Федерико Ди Франческо (Джузеппе Пеццелла, 90') Специя: Эльдор Шомуродов (Кевин Агудело, 63'), M'bala Nzola, Аркадиуш Реца, Олбин Экдаль, Сальваторе Эспозито, Мехди Бурабья (Шимон Журовский, 63'), Эммануэль Гьяси (Сальвадор Феррер, 83'), Димитриос Николау, Этан Ампаду, Пшемыслав Висневски, Бартломей Дронговский Предупреждения: Самуэль Юмтити (50'), Пшемыслав Висневски (59'), Сальваторе Эспозито (86'), Алексис Блен (89'), M'bala Nzola (89')
Таким образом, позиции команд остались прежними: «Лечче» (33 очка) — шестнадцатый, «Специя» (31 пункт) — семнадцатая.