Полузащитник «Торпедо» Эркинов: У нас была задача остаться в РПЛ, но мы не смогли это сделать

Полузащитниквысказался о вылете команды из российской Премьер-лиги.

«Сезон выдался сложным. У нас была задача остаться в Премьер-лиге. Но мы не смогли это сделать. Не понимаю, почему нам не удалось исправить турнирное положение.

Команда старалась, мы все силы отдали этому сезону. Значит, так было суждено. Осталось две игры, и нужно провести их хорошо. Дальше будем готовиться, чтобы вновь вернуться в РПЛ. Мы верим!

Мой первый сезон в России и могу сказать, что в российском чемпионате много хороших легионеров, и здесь футбол силовой и более физический, в отличие от узбекского. Хотел бы дальше играть в России и прогрессировать», — сказал Эркинов Sport24.

Напомним, что «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В последних двух матчах команда сыграет с «Оренбургом» 27 мая и с «Локомотивом» 3 июня.