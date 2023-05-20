Бородюк рассказал причины неудачных результатов «Торпедо» в РПЛ

Экс-тренервысказался о неудачной игре команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«В "Торпедо" это было все изначально. Ушли менеджеры, которые могли что‑то создать, пришли "манагеры", которые, к сожалению, развалили такой клуб.

Семь игроков ушли, приобретались футболисты, которые не вписываются в концепцию игры "черно‑белых". Все это и привело к такому печальному результату. Еще раз повторюсь — ответственность сейчас должны нести все.

Нет смысла искать кого‑то, на кого свалить вину. "Торпедо" сейчас доигрывает сезон. На 100‑летний юбилей пожелаем, чтобы клуб быстро вернулся в РПЛ. Изначально был развал.

Сначала на приобретение игроков не было средств. После того как мы ушли, средства появились, как и новые игроки. К сожалению, эти футболисты не оправдали себя», — сказал Бородюк в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Напомним, что «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. Команда выиграла только три матча в нынешнем сезоне Премьер-лиги.