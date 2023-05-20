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    Клопп: «Ливерпуль» будет сражаться в Лиге Европы

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал матч 37-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Как на матч с "Астон Виллой" ни посмотри, такой результат расстраивает. Мы устроили настоящую борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, но соперники набрали больше очков. Хотелось бы, чтобы интрига сохранилась до следующей недели, но мы не смогли этого сделать. Будем бороться в Лиге Европы. Сделаем этот турнир своим. Я не настолько избалован. То, что мы завоевали путевку в этот турнир, само по себе достижение, ведь у нас серьезные соперники. Это сложно, но мы справились. Давайте посмотрим, что мы сможем там сделать», — цитирует Юргена Клоппа BBC.

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ (66 очков). «Астон Вилла» — на 7-й позиции (58).

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