Тренер «Динамо»: Можем быть довольны результатом, но хотелось бы отметить, что удалось сыграть в обороне на ноль

Тренер московскоговысказался относительно матча против(3:0).

«Естественно, мы можем быть довольны результатом, но хотелось бы отметить, что удалось сыграть в обороне на ноль. Однако, есть нюансы, над которыми нужно работать.

Уход Йокановича? Ну какая радость? Мы все несем ответственность за результат "Динамо" в этом сезоне. Это была проблема не только Йокановича, а всех: от футболистов до персонала. Мы постарались ребят полностью погрузить в работу, чтобы они были сконцентрированы на ближайшем матче», — цитирует Алпатова «Матч ТВ».

Победа позволила «Динамо» набрать 45 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Торпедо» 13 пунктов и последняя строчка.