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    Тренер «Динамо»: Можем быть довольны результатом, но хотелось бы отметить, что удалось сыграть в обороне на ноль

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    Тренер московского «Динамо» Павел Алпатов высказался относительно матча против «Торпедо» (3:0).

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Естественно, мы можем быть довольны результатом, но хотелось бы отметить, что удалось сыграть в обороне на ноль. Однако, есть нюансы, над которыми нужно работать.

    Уход Йокановича? Ну какая радость? Мы все несем ответственность за результат "Динамо" в этом сезоне. Это была проблема не только Йокановича, а всех: от футболистов до персонала. Мы постарались ребят полностью погрузить в работу, чтобы они были сконцентрированы на ближайшем матче», — цитирует Алпатова «Матч ТВ».

    Победа позволила «Динамо» набрать 45 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Торпедо» 13 пунктов и последняя строчка.

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