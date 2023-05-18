«Милан» договорился с Леау о новом контракте

на следующей неделе объявит о продлении контракта с, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, новое соглашение португальского вингера с «россонери» будет рассчитано до лета 2028 года.

Леау будет зарабатывать пять миллионов евро за сезон без учета бонусов, которые тоже предусмотрены в договоре.

Также отмечается, что в контракте указана сумма отступных. Любой желающий сможет выкупить игрока за 175 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.