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    «Милан» договорился с Леау о новом контракте

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    «Милан» на следующей неделе объявит о продлении контракта с Рафаэлом Леау, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Рафаэл Леау
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    Рафаэл Леау

    По данным источника, новое соглашение португальского вингера с «россонери» будет рассчитано до лета 2028 года.

    Леау будет зарабатывать пять миллионов евро за сезон без учета бонусов, которые тоже предусмотрены в договоре.

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    • Также отмечается, что в контракте указана сумма отступных. Любой желающий сможет выкупить игрока за 175 миллионов евро.

    В текущем сезоне Леау провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

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