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    УЕФА назвал арбитров на ответные матчи в 1/2 финала Лиги чемпионов

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    УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов.

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    «Интер» — «Милан». Судья — Клеман Тюрпен, ассистенты — Николя Дано, Бенжамен Паж. Резервный арбитр — Стефани Фраппар. ВАР — Жером Брисар, АВАР — Бенуа Мийо (все — Франция).

    «Манчестер Сити» — «Реал». Судья — Шимон Марчиняк, ассистенты — Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все — Польша). Резервный арбитр — Иштван Ковач (Румыния). ВАР — Томаш Квятковски, АВАР — Бартош Франковски (оба — Польша).

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    • Первая игра между «Ман Сити» и «Реалом» завершилась вничью — 1:1. Ответная встреча пройдет 17 мая на поле английского клуба.

    «Интер» на прошлой неделе выиграл у «Милана» со счетом 2:0. Вторая игра состоится 16 мая.

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