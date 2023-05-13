ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал» — «Хетафе». Онлайн
  • 21:23
    • Дортмунд разгромил Гладбах в дерби двух «Боруссий»
  • 21:17
    • «Торпедо» покинет РПЛ по итогам сезона
  • 21:12
    • ЦСКА дома победил «Торпедо»
  • 19:57
    • Кудерметова победила Потапову и вышла в 4-й круг римского «Мастерса»
  • 19:14
    • Алькарас уверенно пробился в третий круг турнира в Риме
    Все новости спорта

    Клотет: Вылет из РПЛ не стал сюрпризом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался относительно поражения от ЦСКА (0:3) в матче 27‑го тура РПЛ.

    Жозеп Клотет
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозеп Клотет

    После 27 сыгранных матчей в турнире «автозаводцы» находятся на дне таблицы РПЛ с 13 набранными баллами. Таким образом, у них нет никаких шансов на спасение.

    «Для "Торпедо" это грустный день. Но это не стало сюрпризом. Я пришел в тяжелой ситуации, когда оставалось мало игр. Я знал, что у нас очень и очень мало шансов остаться. Но важно, что мы стараемся развиваться. Даже сейчас, сделав шаг назад, мы надеемся сделать два шага вперед.

    Было понятно, что остаться в премьер‑лиге — это чудо. Нам нужно сделать правильные выводы и всё проанализировать, чтобы двигаться в направлении успеха для "Торпедо".

    Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Это моя ответственность за то, чтобы привести команду к успеху.

    Когда я только пришел в клуб, мне понравилось видении клуба. Для меня не было смылся приходить только на 10 игр, чтобы попытаться сделать чудо. Это не так важно для моей карьеры. Но то, что клуб хочет сделать в будущем, для меня, как для тренера, очень привлекательно», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».

    До этого «Торпедо» пребывало в ФНЛ начиная с сезона 2014/2015. В прошлом году клуб выиграл турнир и вернулся в РПЛ. Спустя сезон клуб снова окажется Первой лиге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» будут торопиться
  • «Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Ман Сити» проиграет на поле «Эвертона»?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • Сможет ли «Ростов» справиться с «Сочи»?
  • «Сочи» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 14 мая
  • Завтра в 18:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Минай — Днепр-1
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Попырин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Саккари — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мухова — Джорджи
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры