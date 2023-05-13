Клотет: Вылет из РПЛ не стал сюрпризом

Главный тренервысказался относительно поражения от(0:3) в матче 27‑го тура РПЛ.

После 27 сыгранных матчей в турнире «автозаводцы» находятся на дне таблицы РПЛ с 13 набранными баллами. Таким образом, у них нет никаких шансов на спасение.

«Для "Торпедо" это грустный день. Но это не стало сюрпризом. Я пришел в тяжелой ситуации, когда оставалось мало игр. Я знал, что у нас очень и очень мало шансов остаться. Но важно, что мы стараемся развиваться. Даже сейчас, сделав шаг назад, мы надеемся сделать два шага вперед.

Было понятно, что остаться в премьер‑лиге — это чудо. Нам нужно сделать правильные выводы и всё проанализировать, чтобы двигаться в направлении успеха для "Торпедо".

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Это моя ответственность за то, чтобы привести команду к успеху.

Когда я только пришел в клуб, мне понравилось видении клуба. Для меня не было смылся приходить только на 10 игр, чтобы попытаться сделать чудо. Это не так важно для моей карьеры. Но то, что клуб хочет сделать в будущем, для меня, как для тренера, очень привлекательно», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».

До этого «Торпедо» пребывало в ФНЛ начиная с сезона 2014/2015. В прошлом году клуб выиграл турнир и вернулся в РПЛ. Спустя сезон клуб снова окажется Первой лиге.