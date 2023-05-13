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    Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть «Сассуоло»

    «Интер» — «Сассуоло»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В 35-м туре чемпионата Италии «Интер» со счетом 4:2 выиграл у «Сассуоло».

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    В первом тайме не засчитали гол Доменико Берарди, а после этого Ромелу Лукаку вывел «Интер» вперед.

    Гол Руана Трессолди в свои ворота помог хозяевам увеличить отрыв в счете. Через несколько минут Лаутаро Мартинес забил третий мяч миланцев. До 77-й минуты Матеус Энрике и Давиде Фраттези сократили разрыв до одного мяча.

    За минуту до конца основного времени Лукаку исключил фактор интриги и помог «Интеру» завершить игру намного спокойнее.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Сассуоло 4:2
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (41'), 2:0 Руан Трессолди (автогол) (56'), 3:0 Лаутаро Мартинес (58'), 3:1 Матеус Энрике (63'), 3:2 Давиде Фраттези (77'), 4:2 Ромелу Лукаку (89') Интер: Самир Ханданович, Danilo D`Ambrosio, Стефан де Врей (Алессандро Бастони, 73'), Франческо Ачерби, Рауль Белланова (Маттео Дармиан, 79'), Роберто Гальярдини, Марсело Брозович, Генрих Мхитарян (Кристьян Аслани, 61'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 61'), Хоакин Корреа (Лаутаро Мартинес, 46'), Ромелу Лукаку Сассуоло: Арман Лорьенте (Недим Байрами, 58'), Грегоре Дефрель (Андреа Пинамонти, 58'), Доменико Берарди, Матеус Энрике (Кристиан Торстведт, 76'), Максим Лопес, Давиде Фраттези, Рожерио, Руан, Мартин Эрлич, Йереми Тольян (Надир Цортеа, 76'), Андреа Консильи Предупреждения: Грегоре Дефрель (30'), Руан Трессолди (42'), Матеус Энрике (66'), Стефан де Врей (71'), Марсело Брозович (84')

    «Интер» выиграл пятый матч в Серии А подряд. Клуб набрал 66 очков и занимает 3-е в турнирной таблице. «Сассуоло» идет 13-м с 44 баллами на счету.

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