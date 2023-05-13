«Челси» — «Ноттингем Форест»: счет матча 2:2, обзор голов

В рамках поединка 36-го тура английской Премьер-лигине смогли выявить сильнейшего, сыграв 2:2.

В составе «Челси» дублем отметился Рахим Стерлинг, за «Ноттингем» два мяча забил Тайво Авонийи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Ноттингем Форест 2:2 Голы: 0:1 Тайво Авонийи (13'), 1:1 Рахим Стерлинг (51'), 2:1 Рахим Стерлинг (58'), 2:2 Тайво Авонийи (62') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Льюис Холл, Матео Ковачич (Рубен Лофтус-Чик, 45'), Enzo Fernandez, Конор Галлахер, Чуквунонсо Мадуэке (Хаким Зиеш, 73'), Жоау Фелиш (Кай Хаверц, 73'), Рахим Стерлинг Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Бреннан Джонсон, 81'), Морган Гиббз-Уайт, Ryan Yates (Шейку Куйяте, 85'), Ренан Лоди, Данило (Харри Тоффоло, 90'), Орел Мангала, Серж Орье, Мусса Ньякат, Фелипе, Джо Уорролл, Кейлор Навас Предупреждения: Жоау Фелиш (69'), Тьяго Силва (73'), Конор Галлахер (79'), Ренан Лоди (83')

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В параллельной игре «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 2:0.

Автором дубля в этом поединке стал Эберечи Эзе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Борнмут 2:0 Голы: 1:0 Eze E. (39'), 2:0 Eze E. (58') Кристал Пэлас: Johnstone S., Ward J., Andersen J., Guehi M., Mitchell T., Eze E., Doucoure C., Hughes W., Olise M., Ayew J., Zaha W. Борнмут: Нето, Mepham C., Zabarnyi I., Kelly L., Vina M., Lerma J., Rothwell J., Ouattara Da., Billing P., Christie R., Solanke D.

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В еще одной игре «Фулхэм» на выезде оказался сильнее «Саутгемптона» со счетом 2:0.

Точными ударами отметились Карлос Винисиус и Александар Митрович.