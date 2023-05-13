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    «Челси» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью

    «Челси» — «Ноттингем Форест»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В рамках поединка 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» и «Ноттингем Форест» не смогли выявить сильнейшего, сыграв 2:2.

    «Челси» — «Ноттингем Форест»
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    «Челси» — «Ноттингем Форест»

    В составе «Челси» дублем отметился Рахим Стерлинг, за «Ноттингем» два мяча забил Тайво Авонийи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ноттингем Форест 2:2
    Голы: 0:1 Тайво Авонийи (13'), 1:1 Рахим Стерлинг (51'), 2:1 Рахим Стерлинг (58'), 2:2 Тайво Авонийи (62') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Льюис Холл, Матео Ковачич (Рубен Лофтус-Чик, 45'), Enzo Fernandez, Конор Галлахер, Чуквунонсо Мадуэке (Хаким Зиеш, 73'), Жоау Фелиш (Кай Хаверц, 73'), Рахим Стерлинг Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Бреннан Джонсон, 81'), Морган Гиббз-Уайт, Ryan Yates (Шейку Куйяте, 85'), Ренан Лоди, Данило (Харри Тоффоло, 90'), Орел Мангала, Серж Орье, Мусса Ньякат, Фелипе, Джо Уорролл, Кейлор Навас Предупреждения: Жоау Фелиш (69'), Тьяго Силва (73'), Конор Галлахер (79'), Ренан Лоди (83')

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 2:0.

    Автором дубля в этом поединке стал Эберечи Эзе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Борнмут 2:0
    Голы: 1:0 Eze E. (39'), 2:0 Eze E. (58') Кристал Пэлас: Johnstone S., Ward J., Andersen J., Guehi M., Mitchell T., Eze E., Doucoure C., Hughes W., Olise M., Ayew J., Zaha W. Борнмут: Нето, Mepham C., Zabarnyi I., Kelly L., Vina M., Lerma J., Rothwell J., Ouattara Da., Billing P., Christie R., Solanke D.

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    В еще одной игре «Фулхэм» на выезде оказался сильнее «Саутгемптона» со счетом 2:0.

    Точными ударами отметились Карлос Винисиус и Александар Митрович.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Фулхэм 0:2
    Голы: 0:1 Винисиус Карлос (48'), 0:2 Александр Митрович (72') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Ян Беднарек, Лянцо, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Адам Армстронг, 82'), Джеймс Уорд-Праус, Ромео Лавиа, Тео Уолкотт (Секу Мара, 62'), Карлос Алькарас (Мохамед Эльюнуссип, 73'), Стюарт Армстронг (Мусса Дженепо, 73'), Пол Онуачу (Камал Дин Сулемана, 62') Фулхэм: Винисиус Карлос (Александр Митрович, 65'), Виллиан (Манор Соломон, 78'), Томас Кейрни (Бобби Рид, 69'), Гарри Уилсон (Нескенс Кебано, 78'), Жоау Палинья (Саша Лукич, 77'), Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Исса Диоп, Олуватосин Адарабиойо, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Ромео Лавиа (53'), Мусса Дженепо (77')
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