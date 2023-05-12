В УЕФА отреагировали на слухи о возможном переносе финала ЛЧ из Стамбула

не собирается переносить финал Лиги чемпионов из

Сообщалось, что в УЕФА опасаются беспорядков, которые могут возникнуть из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых должен состояться 14 мая. И якобы из-за этого организация направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», — сказали ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Напомним, ранее УЕФА дважды переносил финал ЛЧ из Стамбула — в 2020 и 2021 году — из-за пандемии коронавируса.