УЕФА может ввести потолок зарплат

Президент УЕФАрассказал о возможном введении потолка зарплат в европейском футболе.

«Большие клубы, маленькие, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, — все согласны с этим.

В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда наш конкурентный баланс станет проблемой. Дело не в владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, тогда в этом больше нет смысла.

Но это должно быть коллективное соглашение каждой лиги и УЕФА. Потому что, если мы сделаем это, а другие лиги — нет, то это не имеет смысла. Я надеюсь, что это может быть сделано как можно скорее.

На данный момент у нас есть новое правило после 2024 года, согласно которому вы можете тратить до 70% своих доходов на зарплаты и переводы, но этого недостаточно, потому что, если ваши доходы составляют пять миллиардов, 70% — это довольно много.

Так что это будущее здесь, и я не боюсь, что владельцы клубов будут слишком влиятельными или что-то в этом роде. УЕФА лидирует в еврокубках, и сейчас у нас прекрасные отношения с Европейской ассоциацией клубов», — приводит слова Чеферина BBC.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков.