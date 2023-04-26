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    УЕФА может ввести потолок зарплат

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    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о возможном введении потолка зарплат в европейском футболе.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Большие клубы, маленькие, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, — все согласны с этим.

    В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят до небес, тогда наш конкурентный баланс станет проблемой. Дело не в владельцах, а в ценности соревнования, потому что, если пять клубов всегда будут побеждать, тогда в этом больше нет смысла.

    Но это должно быть коллективное соглашение каждой лиги и УЕФА. Потому что, если мы сделаем это, а другие лиги — нет, то это не имеет смысла. Я надеюсь, что это может быть сделано как можно скорее.

  • УЕФА может ввести потолок зарплат
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    • На данный момент у нас есть новое правило после 2024 года, согласно которому вы можете тратить до 70% своих доходов на зарплаты и переводы, но этого недостаточно, потому что, если ваши доходы составляют пять миллиардов, 70% — это довольно много.

    Так что это будущее здесь, и я не боюсь, что владельцы клубов будут слишком влиятельными или что-то в этом роде. УЕФА лидирует в еврокубках, и сейчас у нас прекрасные отношения с Европейской ассоциацией клубов», — приводит слова Чеферина BBC.

    Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков.

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