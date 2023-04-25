ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона
    Все новости спорта

    УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Ювентус Серия A Футбол Италии Лига чемпионов УЕФА
    УЕФА рассматривает возможность отстранения «Ювентуса» от еврокубков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    УЕФА рассматривает возможность отстранения «Ювентуса» от еврокубков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    УЕФА рассматривает возможность отстранения «Ювентуса» от еврокубков

    По данным источника, это произойдет в том случае, если если окончательное решение по делу о финансовых махинациях не будет принято в ближайшие месяцы.

    В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. В апреле туринскому клубу вернули очки, но в ближайшее время федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

    Срок дисквалификации может составить как минимум год. При этом возможная победа «Ювентуса» в Лиге Европы не поспособствует отмене отстранения, но поможет избежать более длительной дисквалификации.

  • Скандальный «Ювентус». Почему «бьянконери» лишились 15 очков?
  • Все, что вам нужно знать о самом большом скандале в итальянском футболе со времен Кальчополи в 2006 году
  • 23/01/2023

    • Также отмечается, что если решение о дисквалификации будет принято, но «Ювентус» займет место вне зоны еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда клуб квалифицируется в европейские турниры.

    УЕФА ведет параллельное расследование дела о финансовых махинациях «Ювентуса». В союзе ожидают, что FIGC примет решение до конца июня. Если этого не произойдет, вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пятый матч серии команды проведут максимально осторожно
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Жирону»?
  • «Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Кто упадет в зону вылета?
  • «Лидс» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры