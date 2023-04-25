УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков

рассматривает возможность отстраненияот еврокубков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, это произойдет в том случае, если если окончательное решение по делу о финансовых махинациях не будет принято в ближайшие месяцы.

В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. В апреле туринскому клубу вернули очки, но в ближайшее время федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

Срок дисквалификации может составить как минимум год. При этом возможная победа «Ювентуса» в Лиге Европы не поспособствует отмене отстранения, но поможет избежать более длительной дисквалификации.

Также отмечается, что если решение о дисквалификации будет принято, но «Ювентус» займет место вне зоны еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда клуб квалифицируется в европейские турниры.

УЕФА ведет параллельное расследование дела о финансовых махинациях «Ювентуса». В союзе ожидают, что FIGC примет решение до конца июня. Если этого не произойдет, вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.