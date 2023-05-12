Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон

Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон, сообщает Daily Mail.

УЕФА опасается беспорядков, которые могут возникнуть из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых должен состояться 14 мая.

По информации источника, организация направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

Отмечается, что УЕФА считает перенос финала Лиги чемпионов нежелательным, поскольку финал Лиги чемпионов уже переносился из Стамбула дважды — в 2020 и 2021 году — из-за пандемии коронавируса. Однако этот вариант не исключен в случае возникновения угрозы безопасности.

Финал Лиги чемпионов 2023 года должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а «Милан» уступил «Интеру» (0:2).