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    Стало известно, в каком случае Ла Лига позволит «Барселоне» зарегистрировать контракт Месси

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    Испанская Ла Лига не будет препятствовать возвращению Лионеля Месси в «Барселону».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас неоднократно подчеркивал, что каталонский клуб не сможет подписать аргентинца из-за финансовых проблем.

    По информации Catalunya Ràdio, ситуация в этом вопросе начала меняться в лучшую сторону. «Барсе» позволят зарегистрировать контракт Месси в том случае, если она продаст игроков минимум на 100 миллионов евро.

    В связи с этим каталонцы готовы расстаться с Рафиньей и Ансу Фати.

    Ранее сообщалось, что Месси дал согласие на переход в «Аль-Хиляль». При этом семикратный обладатель Золотого мяча примет предложение клуба из Саудовской Аравии только в том случае, если не сможет вернуться в «Барселону».

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