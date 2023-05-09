Стало известно, в каком случае Ла Лига позволит «Барселоне» зарегистрировать контракт Месси

Испанская Ла Лига не будет препятствовать возвращению

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас неоднократно подчеркивал, что каталонский клуб не сможет подписать аргентинца из-за финансовых проблем.

По информации Catalunya Ràdio, ситуация в этом вопросе начала меняться в лучшую сторону. «Барсе» позволят зарегистрировать контракт Месси в том случае, если она продаст игроков минимум на 100 миллионов евро.

В связи с этим каталонцы готовы расстаться с Рафиньей и Ансу Фати.

Ранее сообщалось, что Месси дал согласие на переход в «Аль-Хиляль». При этом семикратный обладатель Золотого мяча примет предложение клуба из Саудовской Аравии только в том случае, если не сможет вернуться в «Барселону».

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что парижский клуб решил не продлевать соглашение с 35-летним форвардом.