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    Источник: Месси дал согласие на переход в «Аль-Хиляль»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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    По информации El Chiringuito TV, Месси дал согласие на переход в «Аль-Хиляль».

    Ранее сообщалось, что один из клубов Саудовской Аравии приготовил для семикратного обладателя Золотого мяча контракт на 400 миллионов евро.

    Для того, чтобы убедить Месси, «Аль-Хиляль» готов подписать игроков «Барселоны» Серджи Бускетса и Жорди Альбу, а также полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

    Между тем, испанский журналист Пабло Гравеллон утверждает, что Месси перейдет в «Аль-Хиляль» только в том случае, если не сможет вернуться в «Барселону».

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    • Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, то парижский клуб решил не продлевать соглашение с семикратным обладателем Золотого мяча.

    Напомним, в понедельник Месси вернулся к тренировкам «ПСЖ».

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