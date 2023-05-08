Источник: Месси дал согласие на переход в «Аль-Хиляль»

По информации El Chiringuito TV, Месси дал согласие на переход в «Аль-Хиляль».
Ранее сообщалось, что один из клубов Саудовской Аравии приготовил для семикратного обладателя Золотого мяча контракт на 400 миллионов евро.
Для того, чтобы убедить Месси, «Аль-Хиляль» готов подписать игроков «Барселоны» Серджи Бускетса и Жорди Альбу, а также полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
Между тем, испанский журналист Пабло Гравеллон утверждает, что Месси перейдет в «Аль-Хиляль» только в том случае, если не сможет вернуться в «Барселону».
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, то парижский клуб решил не продлевать соглашение с семикратным обладателем Золотого мяча.
Напомним, в понедельник Месси вернулся к тренировкам «ПСЖ».