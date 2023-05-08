Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
В начале мая Месси был отстранен от первой команды на две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию по личным делам.
По этой причине аргентинец пропустил воскресный матч против «Труа» (3:1).
Вскоре после визита в Саудовскую Аравию Месси записал официальное обращение и извинился перед партнерами по «ПСЖ».
Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, то парижский клуб решил не продлевать соглашение с семикратным обладателем Золотого мяча.