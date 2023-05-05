Месси записал официальное обращение и извинился перед партнерами по «ПСЖ»

Аргентинский форвардсделал официальное заявление относительно сложившейся ситуации с его отстранением от команды.

Напомним, на этой неделе Месси был отстранен от работы с «ПСЖ» в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию. Он точно пропустит матчи с «Труа» и «Аяччо».

«Я думал, что у нас будет выходной после игры, как всегда. Я организовал эту поездку и не мог ее отменить. Я уже отменял ее раньше.

Я прошу прощения у своих товарищей по команде, и я жду решения клуба по поводу этой ситуации», — сказал Месси в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, то парижский клуб решил не продлевать соглашение с семикратным обладателем Золотого мяча.