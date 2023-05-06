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    Источник: Месси не перейдет в «Барселону»

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    «Барселона» не сможет подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации журналиста испанского издания Marca Луиса Рохо, все указывает на то, что 35-летний аргентинец не перейдет в «Барселону» этим летом.

    Ранее сообщалось, что «Барса» готова предложить двухлетний контракт на 50 миллионов евро. Между тем, один из клубов Саудовской Аравии приготовил для семикратного обладателя Золотого мяча соглашение на 400 миллионов евро.

    Кроме того, у Месси есть выгодное предложение из МЛС — от «Интер Майами», совладельцем которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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    • Напомним, ранее на этой неделе Месси был отстранен от работы с «Пари Сен-Жермен» в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию. Парижский клуб решил не продлевать контракт с 35-летним игроком.

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