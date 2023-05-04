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    «Барселона» предложит Месси контракт на 50 млн евро. В Саудовской Аравии готовы заплатить 400 млн евро

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    Стали известны детали контракта, который «Барселона» приготовила для Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По данным Diario SPORT, каталонский клуб предложит аргентинцу двухлетнее соглашение на 50 миллионов евро.

    В «Барселоне» уверены, что Месси хочет вернуться в команду. При этом ряд СМИ утверждают, что отец игрока ведет переговоры с одним из клубов из Саудовской Аравии.

    На Ближнем Востоке семикратному обладателю Золотого мяча предлагают контракт на 400 миллионов евро.

  • Нелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя
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  • Сегодня

    • Напомним, ранее на этой неделе Месси был отстранен от работы с «Пари Сен-Жермен» за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Парижский клуб решил не продлевать контракт с 35-летним игроком.

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