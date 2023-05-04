«Барселона» предложит Месси контракт на 50 млн евро. В Саудовской Аравии готовы заплатить 400 млн евро

Стали известны детали контракта, которыйприготовила для

По данным Diario SPORT, каталонский клуб предложит аргентинцу двухлетнее соглашение на 50 миллионов евро.

В «Барселоне» уверены, что Месси хочет вернуться в команду. При этом ряд СМИ утверждают, что отец игрока ведет переговоры с одним из клубов из Саудовской Аравии.

На Ближнем Востоке семикратному обладателю Золотого мяча предлагают контракт на 400 миллионов евро.

Напомним, ранее на этой неделе Месси был отстранен от работы с «Пари Сен-Жермен» за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Парижский клуб решил не продлевать контракт с 35-летним игроком.