«ПСЖ» решил не продлевать контракт с Месси

покинетпо окончании сезона.

По информации L’Equipe, парижский клуб решил не продлевать контракт с 35-летним аргентинцем.

Руководство парижского клуба шокировано несогласованной поездкой Месси в Саудовскую Аравию по личным делам.

Как известно, «ПСЖ» отстранил Месси от работы с командой на ближайшие две недели. Все идет к тому, что он больше не сыграет за парижан.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Месси провел в чемпионате Франции 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач.