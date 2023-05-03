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    «ПСЖ» решил не продлевать контракт с Месси

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    Лионель Месси покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона.

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    По информации L’Equipe, парижский клуб решил не продлевать контракт с 35-летним аргентинцем.

    Руководство парижского клуба шокировано несогласованной поездкой Месси в Саудовскую Аравию по личным делам.

    Как известно, «ПСЖ» отстранил Месси от работы с командой на ближайшие две недели. Все идет к тому, что он больше не сыграет за парижан.

    Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2023 года.

    В текущем сезоне Месси провел в чемпионате Франции 28 матчей, забил 15 мячей и сделал 15 результативных передач.

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