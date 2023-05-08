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    «Сассуоло» и «Болонья» поделили очки

    «Сассуоло» — «Болонья»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Матч 34-го тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Болоньей» завершился вничью 1:1.

    «Сассуоло»
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    «Сассуоло»

    На гол Доменико Берарди гости ответили точным ударом Николаса Домингеса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Болонья 1:1
    Голы: 1:0 Доменико Берарди (15'), 1:1 Николас Домингес (42') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Руан, Рожерио, Давиде Фраттези (Кристиан Торстведт, 76'), Максим Лопес, Матеус Энрике (Абдау Харрауи, 66'), Доменико Берарди, Грегоре Дефрель (Агустин Альварес Мартинес, 76'), Недим Байрами (Арман Лорьенте, 66') Болонья: Муса Бэрроу, Михел Эбишер, Льюис Фергюсон (Гари Медель, 85'), Риккардо Орсолини (Марко Арнаутович, 68'), Йерди Схаутен, Николас Домингес (Никола Моро, 78'), Андреа Камбьязо, Джон Лукуми, Кевин Бонифаци, Стефан Пош, Лукаш Скорупски Предупреждения: Стефан Пош (27'), Максим Лопес (44')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Болонья» набрала 46 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице. У «Сассуоло» теперь 44 пункта и тринадцатая строчка.

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