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    Орлов: Думаю, Малком уйдет из «Зенита»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

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    В минувшее воскресенье «Зенит» выиграл на своем поле у «Спартака» (3:2). Питерский клуб стал чемпионом пятый раз подряд.

    «К победам нельзя привыкнуть. Это хорошо.

    Абаскаль — молодец. Он выставил, наконец, атакующий состав. Это был риск, но они могли забивать. "Спартак" правильно все делал, но увы. Сергеев одним касанием решил исход встречи. Но игра хорошая.

    Летом "Зенит" ждет перестройка? Сегодня нельзя ничего загадывать. Думаю, Малком уедет. Почему бы его не продать и не заработать деньги.

    Многие говорят, что бразильцы уйдут, и "Зенит" провалится. Почему? Зарплаты же останутся. Приобретут хороших игроков на эти деньги. Бояться ничего не надо.

    Пять сезонов — пять побед. Есть люди, которые говорят, что Семак ничего не делает. А как он управляет этой командой? Он именно управляет», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

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