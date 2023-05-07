«Родина» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 30-го тура Первой лиги России московскаяв родных стенах переиграласо счетом 2:1.

На голы Амура Калмыкова и Мухаммада Султонова гости ответили точным ударом престижа в исполнении Алексея Евсеева.

Футбол. Россия. ФНЛ Родина — Уфа 2:1 Голы: 1:0 Амур Калмыков (17'), 2:0 Мухаммад Султонов (62'), 2:1 Алексей Евсеев (пенальти) (65') Родина: Дэвид Сангаре, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Митя Крижан, Заурбек Плиев, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Уфа: Хазбулат Хамхоев, Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Кэтэлин Карп, Роман Минаев, Александр Мухин, Алексей Никитин, Артём Погосов, Александр Сандрачук, Иван Темников, Ushakhin L. Предупреждения: Иван Темников (15'), Заурбек Плиев (16'), Амур Калмыков (19'), Ната Уэсли (27'), Касинтура (30'), Олег Дмитриев (33'), Георгий Юдинцев (36'), Астемир Гордюшенко (57'), Руслан Фищенко (86')

Календарь и таблица ФНЛ

По итогам этой игры «Родина» набрала 42 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. У «Уфы» 28 пунктов и шестнадцатая строчка.