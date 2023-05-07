«Родина» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

На голы Амура Калмыкова и Мухаммада Султонова гости ответили точным ударом престижа в исполнении Алексея Евсеева.
Футбол. Россия. ФНЛ
Родина — Уфа 2:1
Голы: 1:0 Амур Калмыков (17'), 2:0 Мухаммад Султонов (62'), 2:1 Алексей Евсеев (пенальти) (65') Родина: Дэвид Сангаре, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Митя Крижан, Заурбек Плиев, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Уфа: Хазбулат Хамхоев, Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Кэтэлин Карп, Роман Минаев, Александр Мухин, Алексей Никитин, Артём Погосов, Александр Сандрачук, Иван Темников, Ushakhin L. Предупреждения: Иван Темников (15'), Заурбек Плиев (16'), Амур Калмыков (19'), Ната Уэсли (27'), Касинтура (30'), Олег Дмитриев (33'), Георгий Юдинцев (36'), Астемир Гордюшенко (57'), Руслан Фищенко (86')
По итогам этой игры «Родина» набрала 42 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. У «Уфы» 28 пунктов и шестнадцатая строчка.