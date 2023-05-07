Сегодня в 18:30 по московскому времени «Ньюкасл» на стадионе «Сент Джеймс Парк» примет лондонский «Арсенал». За ходом матча 35-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ньюкасл»

«Сороки» после 33-х сыгранный матчей занимают третье место в турнирной таблице. На счету «Ньюкасла» 65 очков: 18 побед, 11 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 61:27.

В предыдущем туре «Ньюкасл» дома одержал волевую победу над последней командой чемпионата — «Саутгемптоном» (3:1). Подопечные Эдди Хау уступали после первого тайма с разницей в один мяч, однако после перерыва смогли отличиться трижды и заработать три очка. Дублем в составе победителей отметился Уилсон, еще один мяч был забит в результате автогола полузащитника «святых» Уолкотта.

Таким образом, «Ньюкасл» одержал третью победу подряд с общей разницей мячей 13:3. Последний раз «сороки» теряли очки дома 18 февраля, уступив на «Сент Джеймс Парк» «Ливерпулю» (0:2) в рамках 24-го тура АПЛ.

«Арсенал»

«Канониры» еще не потеряли теоретические шансы на чемпионство и на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 78 очков в 34-х матчах. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 4 балла. На счету «Арсенала» 24 победы, 6 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 81:39.

«Арсенал» в предыдущем туре играл в лондонском дерби против «Челси» и смог добиться уверенной победы со счетом 3:1. Подопечные Микеля Артеты не оставили шансов «аристократам» уже к 34-й минуте игры, забив трижды. Дважды отличился Эдегор, еще один забитый мяч на счету Жезуса. В середине второго тайма гол Мадуэке создал подобие интриги, но это было все, на что был способен «Челси» в этом матче.

Победа над «синими» стала для «Арсенала» первой за 5 последних матчей. Ранее «канониры» трижды сыграли вничью — с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптон» (3:3), а также уступили в важнейшем матче сезона «Манчестер Сити» (1:4).

Личные встречи

В первом круге на «Эмирейтс» команды голов друг другу не забили (0:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «Арсенала» 8 побед, «Ньюкасл» выиграл одну игру и еще один раз команды разошлись миром.

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