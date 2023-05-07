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    Гол Головина помог «Монако» выиграть у «Анже»

    «Анже» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде взял верх над «Анже» со счетом 2:1.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    На голы Александра Головина и Майрона Боаду хозяева смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Абдуллы Симы.

    Чемпионат Франции. 34-й тур
    Анже — Монако 1:2
    Голы: 0:1 — 45 Головин, 0:2 — 60 Боаду, 1:2 — 64 СимаАнже: Бернардони, Бамба, Унтонджи, Валери, Бенталеб, Менди (Юну, 46), Абделли (Ульд-Халед, 88), Тиуб (Думбия, 70), Калумба (Шабанович, 70), Ньян, Баойя (Сима, 46)Монако: Нюбель, Вандерсон (Диоп, 78), Дисаси, Кайо Энрике, Матсима, Диатта (Фолланд, 88), Фофана, Матазо (Камара, 63), Минамино (Бен-Сегир, 78), Головин (Якобс, 88), БоадуПредупреждения: Дисаси (55), Камара (77), Валери (85), Ньян (89), Бенталеб (90)

    Таким образом, «Монако» набрал 64 очка и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице. У «Анже» осталось 14 пунктов и последняя, двадцатая позиция.

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