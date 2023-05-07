«Анже» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 34-го тура французской Лиги 1на выезде взял верх надсо счетом 2:1.

На голы Александра Головина и Майрона Боаду хозяева смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Абдуллы Симы.

Чемпионат Франции. 34-й тур Анже — Монако 1:2 Голы: 0:1 — 45 Головин, 0:2 — 60 Боаду, 1:2 — 64 СимаАнже: Бернардони, Бамба, Унтонджи, Валери, Бенталеб, Менди (Юну, 46), Абделли (Ульд-Халед, 88), Тиуб (Думбия, 70), Калумба (Шабанович, 70), Ньян, Баойя (Сима, 46)Монако: Нюбель, Вандерсон (Диоп, 78), Дисаси, Кайо Энрике, Матсима, Диатта (Фолланд, 88), Фофана, Матазо (Камара, 63), Минамино (Бен-Сегир, 78), Головин (Якобс, 88), БоадуПредупреждения: Дисаси (55), Камара (77), Валери (85), Ньян (89), Бенталеб (90)

Таким образом, «Монако» набрал 64 очка и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице. У «Анже» осталось 14 пунктов и последняя, двадцатая позиция.