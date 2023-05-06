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    Салах принес «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»

    «Ливерпуль» — «Брентфорд»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В домашнем матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» со счетом 1:0 выиграл у «Брентфорда».

    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах

    На 13-й минуте поединка «красные» разыграли комбинацию с забросом на дальнюю штангу, откуда Вирджил ван Дейк сделал скидку на Мохаммеда Салаха. Египтянин, находясь на другом конце вратарской зоны затолкал мяч в ворота.

    АПЛ. 35-й тур
    Ливерпуль — Брентфорд 1:0 (1:0, 0:0)
    Гол: 1:0 — 13 СалахЛиверпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 82), Фабиньо, Джонс (Милнер, 82), Салах, Диогу Жота (Хендерсон, 73), Гакпо, Нуньес (Диас, 65)Брентфорд: Райя, Хики (Висса, 88), Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри (Шаде, 72), Йенсен (Баптист, 82), Янельт (Дамсгор, 82), Оньека (Дасилва, 72), Мбемо, ТоуниПредупреждения: ван Дейк (5), Мбемо (27), Фабиньо (42), Конате (54), Генри (70), Алиссон (77)

    «Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд в АПЛ и набрал 62 очка. Он закрепился на 5-м месте. «Тоттенхэм» отстает на 5 очков, а зона Лиги чемпионов находится всего в одном пункта. При этом у МЮ две игры в запасе.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Брентфорд» прервал серию из двух побед. Он остался с 50 очками и занимает 9-е место.

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