«Ливерпуль» — «Брентфорд»: счет матча 1:0, обзор голов

В домашнем матче 35-го тура АПЛсо счетом 1:0 выиграл у

На 13-й минуте поединка «красные» разыграли комбинацию с забросом на дальнюю штангу, откуда Вирджил ван Дейк сделал скидку на Мохаммеда Салаха. Египтянин, находясь на другом конце вратарской зоны затолкал мяч в ворота.

АПЛ. 35-й тур Ливерпуль — Брентфорд 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 — 13 СалахЛиверпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 82), Фабиньо, Джонс (Милнер, 82), Салах, Диогу Жота (Хендерсон, 73), Гакпо, Нуньес (Диас, 65)Брентфорд: Райя, Хики (Висса, 88), Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри (Шаде, 72), Йенсен (Баптист, 82), Янельт (Дамсгор, 82), Оньека (Дасилва, 72), Мбемо, ТоуниПредупреждения: ван Дейк (5), Мбемо (27), Фабиньо (42), Конате (54), Генри (70), Алиссон (77)

«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд в АПЛ и набрал 62 очка. Он закрепился на 5-м месте. «Тоттенхэм» отстает на 5 очков, а зона Лиги чемпионов находится всего в одном пункта. При этом у МЮ две игры в запасе.

Календарь и таблица АПЛ

«Брентфорд» прервал серию из двух побед. Он остался с 50 очками и занимает 9-е место.