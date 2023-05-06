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    Названа символическая сборная сезона АПЛ

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    В АПЛ начали подводить итоги сезона. Лига назвала символическую сборную игроков в своем Twitter.

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    В список попали игроки только из пяти клубов АПЛ. Наибольшее представительство у «Арсенала» — четыре футболиста.

    Сборная сезона-2022/2023 АПЛ
    • Аарон Рамсдейл («Арсенал», Англия), Киран Триппьер («Ньюкасл», Англия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Испания), Александр Зинченко («Арсенал», Украина), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», Англия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

    «Ман Сити» и «Арсенал» ведут борьбу за титул. «Горожане» идут первыми с 79 баллами в таблице, «канониры — вторыми с 78 очками. У "Сити" есть игра в запасе.

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