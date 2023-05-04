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    Зинченко оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ в нынешнем сезоне

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    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о шансах команды на чемпионство в английской Премьер-лиге.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Если не верить, то нет смысла играть. Поэтому я, конечно же, верю [в чемпионство]. Когда я только перешел [в "Арсенал"], я сказал, что здесь все играют на невероятном уровне и с большим энтузиазмом.

    Я говорил, что в этой жизни возможно все, если мы будем усердно работать. И мы пытаемся делать именно это. Очевидно, это были важные три очка для нас. Что касается нашей реакции, то мы довольно неплохо восстановились после последних двух игр, в которых потеряли много очков.

    Победа [над "Челси"] очень важна для нас, чтобы вернуться в привычное русло с точки зрения настроения в раздевалке и нашего положения в чемпионате. К сожалению, [борьба за титул] не в наших руках, но никогда не знаешь, что может произойти в этой лиге.

    Нам нужно сосредоточиться на наших выступлениях, вот и все. Нужно продолжать бороться, потому что мы усердно работали в течение этого сезона», — цитирует полузащитника «Арсенала» Manchester Evening News.

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