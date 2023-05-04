Невилл заявил, что «Челси» способен побороться за топ-3 в АПЛ

Футбольный экспертвысказался о перспективахв следующем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я убеждён, что кто-то из тренеров может сделать из "Челси" достойную команду. Такой коллектив сможет бросить вызов лидерам чемпионата и побороться за попадание в топ-3 АПЛ.

Мы видели нечто подобное в прошлом сезоне с "Манчестер Юнайтед" при Ральфе Рангнике. После прихода в клуб тен Хага их игра преобразилась.

Я думаю, лондонцы смогут достойно провести следующий сезон. Да, они шокированы, но команду всё ещё можно возродить.

В первую очередь за счёт назначения грамотного тренера, который сможет контролировать раздевалку», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. Команда проиграла последние 6 матчей.