«Челси»
Турнирное положение: Команда точно не сможет занести себе этот сезон в актив. После 33-х туров в АПЛ «Челси» занимает лишь 9-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.
За 5 туров до конца чемпионата «синие» потеряли даже математические шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона. К тому же, к финишу «Челси» не блещет результатами.
Челси — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре «синие» поделили очки с «Астон Виллой» (2:2), совершив камбэк с 0:2. До этого «Челси» крупно проиграл «Арсеналу» со счетом 0:5.
В последних 5-и встречах команда Маурисио Почеттино выиграла только у «Эвертона» (6:0), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период «Челси» забил 10 голов при таком же количестве пропущенных.
Не сыграют: Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Энцо Фернандес, Чимуанья Угочукву, Тиагу Силва, Роберт Санчес, Кристофер Нкунку, Ромео Лавиа, Рис Джеймс и Мало Густо (у всех — травмы).
Состояние команды: Неизвестно, сколько еще продлится становление «Челси», но многие эксперты ставят на то, что в следующем сезоне «синие» выступят гораздо лучше.
Интересно, что в нынешнем сезоне «Челси» уже обыгрывал «Тоттенхэм» с разгромным счетом 4:1. В том матче хет-трик оформил нападающий «синих» Николас Джексон, забив все свои голы во 2-м тайме.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» занимают 5-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе после 33-х туров. «Тоттенхэм» уверенно располагается в зоне еврокубков и, вероятно, останется там по итогам сезона.
«Шпоры» находятся в зоне Лиги Европы, опережая 7-ю строчку на 7 баллов за 5 туров до конца чемпионата. К слову, в последних встречах «Тоттенхэм» стал частенько терять очки.
Последние матчи: В прошедшем туре «шпоры» проиграли «Арсеналу» со счетом 2:3. До этого «Тоттенхэм» крупно уступил «Ньюкаслу» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.
За последние 5 матчей в АПЛ «шпоры» по 2 раза проиграли и победили, а также однажды сыграли вничью. За этот период команда забила 8 голов, пропустив при этом 10 раз.
Не сыграют: Фрейзер Форстер, Дестини Удогие, Манор Соломон, Райан Сессеньон, Тимо Вернер (у всех — травмы).
Состояние команды: «Тоттенхэм» выступает непредсказуемо в последнее время, команда может обыграть кого угодно и проиграть любому сопернику.
К тому же, «шпоры» занимают 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 24 очков из 48-и возможных на чужом поле. Сможет ли «Тоттенхэм» взять реванш у «Челси» за прошлое поражение? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- В последних 3-х матчах «Челси» не смог одержать ни одной победы
- «Тоттенхэм» стабильно пробивал тотал 2.5 больше в последних 3-х встречах
- В последних 5-и очных встречах «Тоттенхэм» одержал победу только 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 2.17, победа «Тоттенхэма» — 2.90, ничья — 4.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Челси» на своем поле одержит уверенную победу.
Ставка: Победа «Челси» с форой (-1) за 2.80.
Прогноз: Сделаем предпочтение не только на «Челси», но и на результативный матч со стороны «синих».
Ставка: Индивидуальный тотал «Челси» 2 больше за 2.07.