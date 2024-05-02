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    «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.80) и ставка на футбол, АПЛ, 2 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    В четверг, 2 мая, в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле примет «Тоттенхэм». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. «Челси» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Мая 2024 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 21:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Челси»

    Турнирное положение: Команда точно не сможет занести себе этот сезон в актив. После 33-х туров в АПЛ «Челси» занимает лишь 9-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

    За 5 туров до конца чемпионата «синие» потеряли даже математические шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона. К тому же, к финишу «Челси» не блещет результатами.

    Челси — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре «синие» поделили очки с «Астон Виллой» (2:2), совершив камбэк с 0:2. До этого «Челси» крупно проиграл «Арсеналу» со счетом 0:5.

    В последних 5-и встречах команда Маурисио Почеттино выиграла только у «Эвертона» (6:0), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период «Челси» забил 10 голов при таком же количестве пропущенных.

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    Не сыграют: Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Энцо Фернандес, Чимуанья Угочукву, Тиагу Силва, Роберт Санчес, Кристофер Нкунку, Ромео Лавиа, Рис Джеймс и Мало Густо (у всех — травмы).

    Состояние команды: Неизвестно, сколько еще продлится становление «Челси», но многие эксперты ставят на то, что в следующем сезоне «синие» выступят гораздо лучше.

    Интересно, что в нынешнем сезоне «Челси» уже обыгрывал «Тоттенхэм» с разгромным счетом 4:1. В том матче хет-трик оформил нападающий «синих» Николас Джексон, забив все свои голы во 2-м тайме.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» занимают 5-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе после 33-х туров. «Тоттенхэм» уверенно располагается в зоне еврокубков и, вероятно, останется там по итогам сезона.

    «Шпоры» находятся в зоне Лиги Европы, опережая 7-ю строчку на 7 баллов за 5 туров до конца чемпионата. К слову, в последних встречах «Тоттенхэм» стал частенько терять очки.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «шпоры» проиграли «Арсеналу» со счетом 2:3. До этого «Тоттенхэм» крупно уступил «Ньюкаслу» (0:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

    За последние 5 матчей в АПЛ «шпоры» по 2 раза проиграли и победили, а также однажды сыграли вничью. За этот период команда забила 8 голов, пропустив при этом 10 раз.

    Не сыграют: Фрейзер Форстер, Дестини Удогие, Манор Соломон, Райан Сессеньон, Тимо Вернер (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Тоттенхэм» выступает непредсказуемо в последнее время, команда может обыграть кого угодно и проиграть любому сопернику.

    К тому же, «шпоры» занимают 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 24 очков из 48-и возможных на чужом поле. Сможет ли «Тоттенхэм» взять реванш у «Челси» за прошлое поражение? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах «Челси» не смог одержать ни одной победы

    • «Тоттенхэм» стабильно пробивал тотал 2.5 больше в последних 3-х встречах

    • В последних 5-и очных встречах «Тоттенхэм» одержал победу только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 2.17, победа «Тоттенхэма» — 2.90, ничья — 4.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Челси» на своем поле одержит уверенную победу.

    Ставка: Победа «Челси» с форой (-1) за 2.80.

    Прогноз: Сделаем предпочтение не только на «Челси», но и на результативный матч со стороны «синих».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Челси» 2 больше за 2.07.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.80. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. Кто окажется победителем в лондонском дерби?
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