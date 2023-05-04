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    Владелец «Челси» призвал болельщиков к терпению

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    Владелец «Челси» Тодд Боэли призвал болельщиков клуба проявить терпение, несмотря на серию поражений.

    «Челси»
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    «Челси»

    Напомним, лондонцы не побеждают в АПЛ с 11 марта и идет на 12-м месте в таблице турнира. Также за это время команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и тоже хотим побеждать. Это долгосрочный проект, и мы нацелены на долгосрочную перспективу. И мы уверены, что разберемся с этим», — цитирует Боэли Bloomberg.

    С 2003 года «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович. В конце мая 2022 года владельцем «синих» стал консорциум Тодда Боэли.

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