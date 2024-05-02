2 мая в матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Рома» и «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. «Рома» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: в чемпионате Италии римляне идут на пятой строчке в турнирной таблице и имеют в своем активе 59 очков.

В настоящий момент команда из Рима забила 61 мяч, а пропустила всего 41.

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В Лиге Европы римский коллектив смог пройти «Фейеноорд», «Брайтон» и «Милан».

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Италии сыграла вничью с «Наполи» (2:2), переиграла «Удинезе» (2:1) и проиграла «Болонье» (1:3).

До этого же «Рома» одолела «Лацио» (1:0) и «Сассуоло» (1:0), но поделила очки с «Лечче» (0:0).

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Также между этими играми подопечные Даниэле Де Росси прошли «Милан» (1:0, 2:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированный Ромелу Лукаку и дисквалифицированный Зеки Челик. Также под вопросом выход на поле Криса Смоллинга.

Состояние команды: римляне продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов в чемпионате страны, а также за победу в Лиге Европы.

Именно от исходов этих турниров и будет зависеть, как «Рома» провела сезон.

Задачей является как место в топ-4 Серии А, так и победа во втором по престижности клубном турнире Старого Света.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенцы уже досрочно стали чемпионами Германии и сделали это впервые за долгое время.

Коллектив из Леверкузена набрал 81 очко и идет на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 12 баллов. Леверкузенская команда продолжает идти без поражений в этом сезоне.

В Лиге Европы «фармацевты» успели пройти «Карабах» и «Фрайбург».

Последние матчи: в прошлых турах «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2) и «Боруссией» (1:1), а до этого переиграли «Вердер» (5:0), «Унион» (1:0), «Хоффенхайм» (2:1), «Фрайбург» (3:2) и «Вольфсбург» (2:0).

Также команда пробилась в финал Кубка Германии. Он разгромил «Фортуну» (4:0) и теперь сыграет с «Кайзерслаутерном».

Между этими играми подопечные Хаби Алонсо прошли «Вест Хэм» (2:0, 1:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: не сможет выйти на поле травмированный Борха Иглесиас. Также под вопросом выход на поле Адама Гложека.

Состояние команды: «Байер» проводит просто безупречный сезон. Команда уже выиграла чемпионат, а также может выиграть в Кубке и Лиге Европы.

Леверкузенцы уже побили рекорды по продолжительности серии без поражении. В этом сезоне «фармацевты» не проигрывали ни в одном из турниров.

Главной новостью последних недель стало то, что наставник команды Хаби Алонсо принял решение остаться в команде, несмотря на то, что к нему был интерес других коллективов.

Статистика для ставок

«Байер» имеет беспроигрышную серию во всех турнирах 46 матчей

«Рома» проиграла только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

«Рома» не проигрывает «Байеру» на протяжении 5 последних очных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.55, а победа «Ромы» — в 3.60.

ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

Прогноз: в первой игре все должно быть «на тоненького» и команды вряд ли будут куда-то спешить. Думается, что все может завершиться вничью, а итог противостояния решится в ответной встрече.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: хоть команды и забивают преимущественно много, однако в этой игре цена ошибки будет высока, поэтому соперники могут и не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.80.