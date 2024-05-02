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    «Челси» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция перенесенного матча 26-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом»

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    «Челси»
    Сегодня «Челси» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках лондонского дерби. Следить за ходом перенесенного матча 26-го тура чемпионата Англии можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 21:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» находится на 9-й строчке в турнирной таблице, набрав 48 очков в 33-х матчах. На счету лондонской команды 13 побед, 9 ничьих и 11 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 63:59.

    Подопечные Маурисио Почеттино не могут победить в трех матчах кряду, включая две игры в чемпионате и одну в Кубке Англии. «Челси» вылетел из кубка Футбольной ассоциации, проиграв «Манчестер Сити» (0:1) на стадии полуфинала.

    Далее лондонцы проиграли в дерби «Арсеналу», пропустив в свои ворота пять безответных мячей — 0:5. В крайнем туре «Челси» играл на выезде против «Астон Виллы» и свел матч к ничьей, уступая по ходу встречи в два мяча — 2:2.

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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» ведет заочную борьбу с «Астон Виллой» за попадание в четверку. «Шпоры» идут на пятом месте и отстают от бирмингемцев на 7 очков при двух играх в запасе.

    «Тоттенхэм» сыграл 33 матча, набрав в них 60 очков. На счету лондонской команды 18 побед, 6 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 67:52.

    Подопечные Энджа Постекоглу проиграли два матча кряду в АПЛ — «Ньюкаслу» (0:4) и «Арсеналу» (2:3). До этого «Тоттенхэм» обыграл «Лутон» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:1), а так же сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга текущего сезона «Челси» разгромил соперника на выезде со счетом 4:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету «синих» 6 побед, «Тоттенхэм» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.80.

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