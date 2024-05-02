В рамках 1/2 финала Лиги конференций 2 мая пройдет матч «Астон Вилла» — «Олимпиакос». Начало — в 22:00 «Астон Вилла» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Астон Вилла»

Путь в плей-офф: Клуб из Бирмингема стартовал с 1/8 финала Лиги конференций. На этой стадии «Астон Вилла» играла против амстердамского «Аякса». В гостевой встрече соперники разошлись миром (0:0). А вот в ответной игре английский коллектив на своём поле разгромил нидерландского визави (4:0), в итоге «Астон Вилла» вышла в четвертьфинал еврокубка.

Сложным получился поединок против французского «Лилля» в 1/4 финала Лиги конференций. Казалось, бы дома «Астон Вилла» переиграла «догов» (2:1). В ответной игре во Франции игра получилась зеркальной, англичане уступили (1:2).

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Пришлось играть серию пенальти, в которой «Астон Вилла» вышла победителем (4:3 — победа по пенальти).

Последние матчи: После еврокубковых баталий «Астон Вилла» успела провести два матча в чемпионате Англии. Сначала была уверенная победа над «Борнмутом» (3:1), а затем результативная ничья с «Челси» (2:2).

Не сыграет: У «Астон Виллы» большие проблемы с составом, сразу 7 футболистов не смогут сыграть из-за различных травм. Из строя выбыли Эмилиано Буэндия, Бубакар Камара, Тайрон Мингс ( все с травмой колена), Николо Дзаньоло (мышечная травма), Алекс Морено (травма икры), Джейкоб Рэмзи (травма ноги) и Юри Тилеманс (травма).

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Из-за перебора жёлтых карточек полуфинальную встречу против «Олимпиакоса» пропустит кипер «Астон Виллы» Эмилианто Мартинес.

Состояние команды: На данный момент у «Астон Виллы» большие проблемы с составом и команда должна играть с низким КПД. Однако последние результаты английской команды говорят об обратном. В пяти играх «Астон Вилла» выиграла три, одну встречу сыграла вничью.

В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает 4 место с активом в 67 очков.

«Олимпиакос»

Путь в плей-офф: Греческий клуб свой поход в весенней части еврокубков начал с 1/16 финала Лиги конференций. «Олимпиакосу» противостоял венгерский «Ференцварош». В том противостоянии греки выиграли с минимальным перевесом, но уверенно (1:0 — выигрыш дома и 1:0 — победа в гостях)

Таким образом «Олимпиакос» вышел в 1/8 финала, где его поджидал соперник из Израиля — «Маккаби» (Тель-Авив). Тут греки совершили невероятный камбэк, домашняя игра для клуба оказалась фатальной: «Олимпиакос» проиграл на своём поле «Маккаби» (1:4). Потом была ответная встреча, в которой греческий коллектив переиграл соперника с аналогичным результатом (4:1).

Судьбу путёвки в четвертьфинал Лиги конференции пришлось решать в дополнительное время. Тут «Олимпиакос» и забил два важных и победных гола: отличились Йоветич на 93-й и Эль-Араби на 103-й минутах, в итоге греки выиграли (6:1).

Тяжёлым для «Олимпиакоса» получился и поединок в 1/4 финала Лиги конференций против «Фенербахче». В домашнем поединке греческий клуб выиграл со счётом 3:2, а в ответной встрече в Турции «Олимпиакос» уступил — 0:1. Путевку в полуфинал еврокубка соперники разыграли в послематчевой серии пенальти, в которой футболисты «Олимпиакоса» оказались точнее (3:2 — по пенальти).

Последние матчи: После еврокубковых баталий «Олимпиакос» провёл три матча в чемпионате Греции: выиграл у ПАОКа (2:1) и ФК «Ламия» (4:1) и сыграл вничью с «Арисом» (1:1).

Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер, полузащитник Бандиугу Фадига — оба игрока травмированы. Из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит нападающий Гиоргос Масурас, не сыграет и Андреас Нтой, у которого красная карточка.

Состояние команды: Греческий коллектив сейчас на ходу, на счету «Олимпиакоса» в последних матчах три победы, одна ничья и одно поражение.

В чемпионате Греции полуфиналист Лиги конференций занимает 4 место с активом в 70 очков.

Статистика для ставок

Ранее «Астон Вилла» и «Олимпиакос» в еврокубках не встречались

«Олимпиакос» в среднем за игру забивает 2 гола

В матчах с участием «Астон Виллы» можно увидеть в среднем 3 забитых мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.70, а победа «Олимпиакоса» — в 7.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.16 соответственно.

Прогноз: Да «Астон Вилла» фаворит пары, но не стоит забывать какие камбэки в этом евросезоне уже совершали футболисты «Олимпиакоса». Так как это первый матч полуфинала англо-греческой дуэли, то можно уверенно ставить на успешную игру «Астон Виллы».

Ставка: Фора «Астон Виллы» (-1.5) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: 2-3 мяча, именно столько забивают футболисты «Астон Виллы» и «Олимпиакоса» в ворота соперника в последнее время. Можно сыграть на тотале поединка, мы уверены в том, что англичане и греки смогут поразить ворота друг друга и не один раз.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.13.