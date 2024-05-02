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    В первой встрече никто не захочет рисковать

    «Марсель» — «Аталанта». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Лига Европы, 2 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Аталанта»
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    Алексей Миранчук (справа)
    2 мая в матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Марсель» и «Аталанта». Начало игры — в 22:00 мск. «Марсель» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 02 Мая 2024 года
    Марсель
  • Лига Европы. Полуфинал
    •  Марсель 22:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Марсель»

    Путь в 1/2 финала: Французский клуб в 1/4 финала в упорной борьбе одолел «Бенфику». Исход противостояния был решен в серии пенальти. Фортуна улыбнулась «Марселю».

    В 1/8 финала «Марсель» по сумме двух встреч одолел «Вильярреал». Сначала провансальский клуб в родных стенах разгромил соперника 4:0.

    Марсель — Аталанта: коэффициенты букмекеров

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    В ответном поединке французы уступили 1:3, но этого запаса хватило, чтобы пройти дальше.

    Последние матчи: «Марсель» плохо начал апрель. Команда потерпела два поражения кряду от «Лилля» и «Бенфики».

    Однако затем результаты улучшились. В трех последних матчах Лиги 1 «Марсель» ни разу не проиграл.

    До этого провансальский клуб победил «Ланс» (2:1). Также были зафиксированы ничьи во встречах с «Тулузой» и «Ниццей».

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    Не сыграют: Жиго — дисквалификация. Мбемба, Мейте, Мерлен, Надир, Ронжье, Руис, Согло — травмы.

    Состояние команды: «Марсель» в чемпионате Франции занимает 7-е место. Участие в еврокубках в следующем сезоне под вопросом.

    Фанаты провансальской команды рассчитывают на успех в Лиге Европы. Первая полуфинальная игра пройдет дома, поэтому нужно постараться сделать хороший задел.

    На своем поле «Марсель» не проигрывает с 31 марта. Тогда клуб в родных стенах уступил «ПСЖ» со счетом 0:2.

    «Аталанта»

    Путь в 1/2 финала: «Аталанта» в четвертьфинале Лиги Европы неожиданно взяла верх над «Ливерпулем». Прекрасным получился первый матч на «Энфилде». Мало кто ожидал, что итальянцы разгромят соперника на выезде со счетом 3:0.

    В ответной встрече «Аталанта» уступила 0:1, но по сумме двух матчей завоевала путевку в 1/2 финала. Напомним, в четвертьфинале команда из Бергамо прошла лиссабонский «Спортинг».

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    • Последние матчи: «Аталанта» набрала хорошую форму. Сейчас у команды трехматчевая выигрышная серия.

    Ранее клуб из Бергамо обыграл «Монцу» и «Эмполи». Это произошло в рамках Серии А.

    Кроме того, «Аталанта» стала финалистом Кубка Италии. Ранее в полуфинале команда нанесла поражение «Фиорентине» со счетом 4:1.

    Не сыграют: Гин — дисквалификация. Гольм, Толой — травмы.

    Состояние команды: «Аталанта» проводит хороший сезон. В чемпионате Италии-2023/24 команда находится на 6-м месте в таблице. Набрано 57 очков в 33-х встречах.

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    Скорее всего, «Аталанта» выступит в Лиге Европы и в следующем сезоне. Но есть шанс выиграть трофей в этом году. Российские болельщики с нетерпением ждут момента, когда Алексей Миранчук поднимет над головой кубок.

    Статистика для ставок

    • У «Аталанты» трехматчевая выигрышная серия

    • «Марсель» не проигрывает дома с 31 марта

    • Ранее команды друг с другом не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а выигрыш «Аталанты» — в 2.85.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.88, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.92.

    Прогноз: В первой встрече команды вряд ли станут куда-то спешить. Скорее всего, никто не захочет рисковать. Будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья за 3.50.

    Прогноз: В полуфинальной дуэли цена ошибки высока. Команды вряд ли забьют три гола на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Аталанта» с коэффициентом 3.50. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. В первой встрече никто не захочет рисковать
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