2 мая в матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Марсель» и «Аталанта». Начало игры — в 22:00 мск. «Марсель» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Марсель»

Путь в 1/2 финала: Французский клуб в 1/4 финала в упорной борьбе одолел «Бенфику». Исход противостояния был решен в серии пенальти. Фортуна улыбнулась «Марселю».

В 1/8 финала «Марсель» по сумме двух встреч одолел «Вильярреал». Сначала провансальский клуб в родных стенах разгромил соперника 4:0.

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В ответном поединке французы уступили 1:3, но этого запаса хватило, чтобы пройти дальше.

Последние матчи: «Марсель» плохо начал апрель. Команда потерпела два поражения кряду от «Лилля» и «Бенфики».

Однако затем результаты улучшились. В трех последних матчах Лиги 1 «Марсель» ни разу не проиграл.

До этого провансальский клуб победил «Ланс» (2:1). Также были зафиксированы ничьи во встречах с «Тулузой» и «Ниццей».

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Жиго — дисквалификация. Мбемба, Мейте, Мерлен, Надир, Ронжье, Руис, Согло — травмы.

Состояние команды: «Марсель» в чемпионате Франции занимает 7-е место. Участие в еврокубках в следующем сезоне под вопросом.

Фанаты провансальской команды рассчитывают на успех в Лиге Европы. Первая полуфинальная игра пройдет дома, поэтому нужно постараться сделать хороший задел.

На своем поле «Марсель» не проигрывает с 31 марта. Тогда клуб в родных стенах уступил «ПСЖ» со счетом 0:2.

«Аталанта»

Путь в 1/2 финала: «Аталанта» в четвертьфинале Лиги Европы неожиданно взяла верх над «Ливерпулем». Прекрасным получился первый матч на «Энфилде». Мало кто ожидал, что итальянцы разгромят соперника на выезде со счетом 3:0.

В ответной встрече «Аталанта» уступила 0:1, но по сумме двух матчей завоевала путевку в 1/2 финала. Напомним, в четвертьфинале команда из Бергамо прошла лиссабонский «Спортинг».

Последние матчи: «Аталанта» набрала хорошую форму. Сейчас у команды трехматчевая выигрышная серия.

Ранее клуб из Бергамо обыграл «Монцу» и «Эмполи». Это произошло в рамках Серии А.

Кроме того, «Аталанта» стала финалистом Кубка Италии. Ранее в полуфинале команда нанесла поражение «Фиорентине» со счетом 4:1.

Не сыграют: Гин — дисквалификация. Гольм, Толой — травмы.

Состояние команды: «Аталанта» проводит хороший сезон. В чемпионате Италии-2023/24 команда находится на 6-м месте в таблице. Набрано 57 очков в 33-х встречах.

Скорее всего, «Аталанта» выступит в Лиге Европы и в следующем сезоне. Но есть шанс выиграть трофей в этом году. Российские болельщики с нетерпением ждут момента, когда Алексей Миранчук поднимет над головой кубок.

Статистика для ставок

У «Аталанты» трехматчевая выигрышная серия

«Марсель» не проигрывает дома с 31 марта

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а выигрыш «Аталанты» — в 2.85.

ТБ 2,5 оценивается в 1.88, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.92.

Прогноз: В первой встрече команды вряд ли станут куда-то спешить. Скорее всего, никто не захочет рисковать. Будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.50.

Прогноз: В полуфинальной дуэли цена ошибки высока. Команды вряд ли забьют три гола на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.